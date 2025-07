Va candida sau nu Olesea Stamate la funcția de deputat. Iată ce a răspuns

14:00

Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne și ex-lider al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, amintește că în iunie 2019, într-un Parlament eliberat pentru o clipă din captivitatea oligarhică, s-a votat Declarația privind starea de captivitate a statului. Am lansat această inițiativă încă în 2013, când puțini îndrăzneau să rostească adevărul. Odată ajuns în Parlament, […] The post Andrei Nastase: Declarația privind starea de captivitate a statului e încă în vigoare și așteaptă doar voință politică first appeared on HotNews.md.