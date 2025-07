Taxele de salubritate: Reacția ASP, după ce a fost acuzată de Primăria Chișinău că ar fi introdus minori și persoane decedate în lista plătitorilor

20:20

Federația Rusă ar putea aplica șapte noi taxe de stat pentru cetățenii străini, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de instituțiile de profil. Noile tarife ar urma să intre în vigoare începând cu luna septembrie, scrie Saratov News cu referire la publicația Izvestia. Potrivit noilor prevederi propuse, cetățenii străini aflați […] The post Rusia pregătește taxe pentru migranți. Cât va costa prelungirea permisului de muncă și înregistrarea domiciliului? appeared first on NewsMaker.