LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 2 iulie 2025

12:10

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a participat duminică, 29 iunie, la două festivaluri dedicate diasporei moldovenești din Regatul Unit, desfășurate în orașul Northampton. Evenimentele – Diaspora Fest: Sport și Tradiții și Festivalul Spicul de Grâu – au adunat mii de moldoveni stabiliți în Marea Britanie, într-o atmosferă festivă dedicată tradițiilor, culturii și spiritului de […] The post Moldovenii din Marea Britanie ironizează postarea lui Igor Grosu: „Northampton nu este Londra” appeared first on Omniapres.