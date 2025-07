Escrocherie cu mașini fictive din Germania, dirijată din penitenciar: 11 persoane condamnate, prejudiciu de peste 4 milioane de lei

12:50

Președintele Parlamentului, prim-ministrul și președintele țării nu trebuie să dețină altă cetățenie decât cea moldovenească, susține liderul partidului "Inima Moldovei", Irina Vlah. Ea atrage atenția că este revoltător că primele persoane în stat dețin acum și cetățenia României. „Eu am o singură cetățenie – cea moldovenească. Este inacceptabil ca președintele, premierul sau președintele Parlamentului să […]