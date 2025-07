Fracțiunea PSRM critică proiectul bugetului capitalei: „Primarul a hotărât să fie împărat. Împarte banii așa cum vrea”

22:00

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a venit cu o reacție după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat desfășurarea Campionatului European de Kickboxing la Chișinău, în perioada 23–29 iunie. Într-un comentariu pentru NewsMaker, MEC a precizat că este vorba doar despre competiția pentru juniori, în timp ce așa-numitul „Campionat European pentru seniori” nu are loc. […] The post Ministerul Educației critică prezența sportivilor ruși sub steag oficial la controversatul campionat găzduit de Chișinău: „Ipocrizie” appeared first on NewsMaker.