Tensiuni diplomatice între Rusia și Azerbaidjan. Jurnaliști Sputnik, reținuți sub acuzația de spionaj

16:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat luni, 30 iunie, semnarea legii care prevede acordarea unui supliment financiar de 3.000 de lei pe lună, timp de un an, tinerilor care se angajează pentru prima dată în câmpul muncii. Măsura, parte a planului „Pentru Moldova”, se adresează celor care activează în șapte domenii-cheie ale economiei naționale. „Așa cum am promis în planul Pentru Moldova, am semnat astăzi legea care oferă un supliment financiar tinerilor angajați la primul loc de muncă, în șapte domenii-cheie pentru dezvoltarea țării. Vrem ca tinerii noștri să rămână acasă”, a declarat Maia Sandu într-o postare publică. Suplimentul de 3.000 de lei va fi plătit lunar, timp de 12 luni, în plus față de salariul oferit de angajator, pentru tinerii care își încep activitatea profesională în următoarele sectoare: 1. Industria electronică 2. Industria chimică și farmaceutică 3. Industria constructoare de mașini și componente auto 4. Industria textilă și de îmbrăcăminte 5. Industria materialelor de construcție 6. Industria alimentară 7. Industria creativă „Știm că primul salariu nu este întotdeauna suficient de atractiv. Prin acest program sperăm să convingem tinerii să aleagă Moldova”, a mai subliniat șefa statului.