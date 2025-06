Albastru, galben și roșu: Astăzi este marcată Ziua Drapelului Național al României

16:50

Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat critici dure la adresa guvernării actuale, acuzând-o de pierderea suveranității Republicii Moldova în favoarea unor puteri externe. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Declarația privind suveranitatea — scutul independenței”, organizată pe 23 iunie.„Suveranitatea nu este o formalitate, ci fundamentul viitorului. Fără ea, statul este o vitrină: strălucitoare la exterior, dar goală în interior”, a declarat Furtună, punctând că Moldova traversează o criză de identitate și autonomie politică.Potrivit liderei Moldova Mare, punctele sensibile care duc la slăbirea statului sunt controlul extern, cenzura și pierderile identitare. În viziunea sa, soluțiile sunt clare: refacerea instituțiilor loiale poporului, eliminarea influenței externe din structurile-cheie ale statului, cum ar fi Guvernul, Comisia Electorală Centrală și Curtea Constituțională, precum și interzicerea „intervenției externe sub pretextul reformelor”.Victoria Furtună a trasat o cronologie a pierderii suveranității Republicii Moldova: „În 1991, când ne-am proclamat independența, am avut un moment de libertate, dar l-am lăsat să ne scape printre degete. În anii 2000 am fost legați economic, iar în 2009 statul a fost complet predat sub conducere externă.”În opinia sa, în 2025, guvernarea moldovenească nu mai răspunde în fața cetățenilor, ci „dă socoteală Bruxelles-ului și Washingtonului”. „Moldova se transformă într-o colonie cu pașaport moldovenesc”, a avertizat Furtună.Ea a subliniat că suveranitatea nu se cere în genunchi, ci se apără cu fruntea sus, și a reafirmat angajamentul politic al formațiunii pe care o conduce: „Partidul Moldova Mare spune clar — Moldova noastră nu este de vânzare, ea se ridică. Pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru.”Conferința a reunit, potrivit organizatorilor, cetățeni și experți care „nu sunt indiferenți față de soarta Moldovei” și care își doresc un stat cu instituții independente și politici decise în interiorul țării.