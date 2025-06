PSDE propune TVA 0% pentru produsele moldovenești și un moratoriu de 3 ani asupra controalelor fiscale: „Trecem de la o economie de consum, la una de producție”

12:30

Iranul a confirmat oficial, pentru prima dată, că atacurile aeriene lansate de Statele Unite pe 22 iunie au provocat „pagube semnificative” infrastructurii sale nucleare. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Baghaei, citat de Bloomberg. Potrivit acestuia, atacurile reprezintă nu doar o agresiune militară, ci și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a Tratatului de Neproliferare Nucleară. Baghaei a subliniat că obiectivele nucleare vizate sunt instalații civile aflate sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Obiectivul de la Fordow, cel mai grav afectat Cea mai afectată pare a fi instalația de la Fordow, principalul centru de îmbogățire a uraniului din Iran, construit sub un masiv muntos. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că pagubele înregistrate la acest obiectiv ar putea fi „foarte semnificative”. În același timp, Comisia israeliană pentru energie atomică susține că loviturile americane și israeliene au întârziat substanțial programul nuclear al Teheranului — cu „cel puțin câțiva ani”. Divergențe între Pentagon și Casa Albă Deși administrația președintelui Donald Trump a catalogat operațiunea drept o „anihilare” a programului nuclear iranian, Pentagonul nu a emis încă o evaluare oficială a daunelor. Surse din comunitatea de informații americane, citate de CNN și New York Times, susțin că infrastructura subterană esențială — inclusiv centrifugele — nu ar fi fost distrusă, contrazicând afirmațiile liderului de la Casa Albă. Președintele Trump a reacționat dur față de aceste relatări, acuzând presa că „subminează realizările armatei americane”. El a comparat atacul din 22 iunie cu bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki, afirmând că Iranul a fost „aruncat înapoi cu decenii” în cursa pentru arma nucleară. SUA evită o catastrofă nucleară, dar escaladează tensiunile Potrivit imaginilor satelitare, forțele americane au ocolit deliberat reactoarele nucleare din Isfahan, semnalând o strategie de evitare a unui dezastru umanitar sau ecologic major. Totodată, sub presiunea Washingtonului, a fost obținut un armistițiu temporar între Iran și Israel, după 12 zile de confruntări intense. Acordul este însă fragil: ambele părți au avertizat că vor răspunde imediat în cazul unei încălcări. În paralel, SUA obțin o victorie diplomatică notabilă: combinarea presiunii militare cu inițiativa de încetare a focului consolidează poziția președintelui Trump înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie. Pe 22 iunie, Statele Unite au efectuat lovituri aeriene masive asupra a trei situri nucleare iraniene: Natanz, Fordow și Isfahan. Washingtonul a justificat atacul prin necesitatea de a preveni obținerea armei nucleare de către Iran. Vicepreședintele american, JD Vance, a reiterat ferm acest obiectiv. Situl de la Fordow rămâne în centrul atenției, iar comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluțiile din regiune, unde echilibrul strategic rămâne extrem de instabil.