Străinii care vor călători în Rusia vor trebui să anunțe autoritățile cu trei zile înainte

13:10

Continuă scumpirile la carburanți. Prețuri majorate sunt anunțate pentru 24 iunie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa 23,50 lei, cu 13 bani mai mult, iar motorina se va scumpi cu 26 bani per litru, ajungând la 20 de... The post Săptămâna începe cu scumpiri la benzinării. Motorina a ajuns la 20 de lei appeared first on ALBASAT.