Traficantă condamnată la 5 ani de închisoare. Vindea femei turcilor pentru exploatare sexuală

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat o nouă injecție, care trebuie administrată de două ori pe an, pentru prevenirea HIV. Preparatul este primul și unicul de acest fel, precizează Gilead Sciences, cei care au creat vaccinul. Vaccinul cu numele „Yeztugo", se administrează sub formă de injecție subcutanată,...