Fără fum de țigară pe litoralul francez. Franța extinde zonele cu interdicție de fumat

11:10

Alți 19 moldoveni au revenit acasă din Israel, a anunțat Ministerul de Externe, transmite IPN. MAE precizează că aducerea conaționalilor noștri în țară este rezultatul eforturilor comune între Celula de Criză a ministerului, Ambasada Moldovei în Israel și sprijinul Ambasadei Ucrainei la Tel Aviv. Grupul a fost evacuat în siguranță...