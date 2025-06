LIVE // Prezentarea Raportului de monitorizare Promo-LEX „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Retrospectiva anului 2024”

10:40

Partidele politice sunt obligate să prezinte spre înregistrare Agenției Servicii Publice (ASP) informații privind lista numerică și nominală a președinților, vicepreședinților, membrilor organelor executive centrale ale formațiunii politice. Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția că formațiunile care până la începerea perioadei electorale, adică până la 14 iulie 2025, nu vor prezenta la ASP toate informațiile […]