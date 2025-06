Spînu sugerează celor din PAS să pornească în campanie „cu mai puțin optimism”: Să analizeze cel mai prost scenariu

12:30

Școala de Fotbal din Bălți va beneficia de un nou gazon pentru terenul de fotbal. În acest scop, din bugetul municipal vor fi alocate suplimentar 2,66 milioane de lei. Anterior, în buget era deja prevăzut un milion de lei pentru aceste necesități. În cadrul ședinței de marți, consilierii municipali au susținut în unanimitate inițiativa președintei […]