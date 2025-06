Regimul de licențiere a importurilor de grâu, porumb și floarea-soarelui, extins până la sfârșitul anului

18:00

Apa este un element esențial al vieții. Fără ea, nu există sănătate, dezvoltare și, în cele din urmă, civilizație. De aceea, calitatea apei potabile livrate către populație este un subiect de interes major pentru orice comunitate. La Cahul, în ultimii ani, mai mulți locuitori au exprimat îngrijorări legate de mirosul, culoarea sau gustul apei de la robinet. Deși uneori aspectul acesteia poate ridica semne de întrebare, autoritățile și operatorul local de apă susțin că apa este tratată conform standardelor în vigoare și este sigură pentru consum. Pentru a înțelege situația în detaliu, am vizitat stațiile de captare și tratare a apei, am discutat cu reprezentanții operatorului S.A. Apă-Canal Cahul și cu autoritățile publice locale. Am dorit să vedem nu doar provocările, ci și pașii concreți care se fac pentru ca apa de la robinet să fie nu doar potabilă, ci și plăcută la utilizare, pe termen scurt, mediu și lung. De unde vine apa în Cahul? Municipiul Cahul este alimentat cu apă brută din râul Prut, unul dintre cele mai importante cursuri de apă din regiune. Captarea apei se face la periferia orașului, iar aceasta este transportată către stația de tratare printr-o conductă subterană de peste 8 kilometri. Aici are loc procesul de transformare a apei brute în apă potabilă, potrivită pentru consumul zilnic. „Ne aflăm pe malul râului Prut, de unde este captată apa brută. Aceasta este pompată către stația de tratare, unde este supusă unui proces riguros de filtrare și purificare. Laboratorul nostru efectuează zilnic analize detaliate. În perioadele ploioase, când turbiditatea crește semnificativ, intervenim rapid cu doze corect calibrate de reactivi chimici pentru a menține calitatea apei în parametri,” explică Valeriu Mustață, inginer la S.A. Apă-Canal Cahul. Laboratorul stației de tratare funcționează zilnic, iar în timpul verii, când riscurile sunt mai mari din cauza temperaturilor, testele se fac chiar și la fiecare 30 de minute. Se verifică indicatori esențiali, precum pH-ul, turbiditatea, conținutul de nitrați, nitriți, aluminiu, mangan, fier și alți parametri prevăzuți în standardele naționale și internaționale. Acest control strict asigură că apa este sigură la ieșirea din stația de tratare. Problemele încep după stația de tratare În ciuda procesului corect de tratare, calitatea apei se poate modifica până ajunge la robinetul consumatorului. Aici intervine una dintre cele mai mari provocări ale orașului Cahul: infrastructura învechită a rețelei de distribuție. Multe dintre conductele de apă din oraș au fost instalate în anii ’70–’80. Fiind realizate din metal, în timp acestea s-au corodat, iar în urma avariilor sau a modificărilor de presiune, în apă pot ajunge particule de rugină sau sedimente. „Conductele metalice sunt vechi, ruginite pe interior. Când apar avarii sau modificări de presiune, se desprind particule care pot colora temporar apa. În astfel de cazuri, recomandăm locuitorilor să nu consume apa imediat, să o lase să curgă câteva minute și să anunțe dispeceratul pentru intervenție,” menționează din nou Valeriu Mustață. Aceste episoade pot afecta temporar încrederea consumatorilor, chiar dacă din punct de vedere bacteriologic, apa rămâne sigură. În plus, o parte din problemele raportate sunt cauzate și de rețelele interne (din blocuri sau case), care nu intră în responsabilitatea operatorului public. Investiții și modernizări în curs Conștiente de aceste realități, autoritățile locale și operatorul de apă au început un proces de modernizare a rețelei. Este un drum lung, dar necesar, care implică atât fonduri, cât și răbdare. „Pentru prima dată, în bugetul municipiului Cahul au fost prevăzute 4 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă. Avem rețele care au peste 40–50 de ani. Începând din acest an, ne-am propus să înlocuim cel puțin un kilometru de rețea anual, începând cu cele mai problematice tronsoane,” declară Anatol Gorea, consilier municipal și membru al Consiliului S.A. Apă-Canal. El precizează că transparența și colaborarea cu cetățenii sunt esențiale: „Cetățenii sunt încurajați să depună sesizări. În urma acestor semnalări, specialiștii noștri se deplasează la fața locului și, dacă este necesar, prelevează probe chiar din apartamente. Astfel, putem stabili cu exactitate dacă problema vine din rețea sau din instalațiile interne ale imobilelor. E important ca oamenii să se implice și să aibă încredere că vocea lor contează.” Ce spune legea și cum te poți implica Potrivit Legii privind calitatea apei potabile (nr. 182/2019), operatorii de apă sunt obligați să furnizeze apă care să respecte cerințele microbiologice și chimice. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) este instituția care monitorizează calitatea apei potabile la nivel național și poate interveni la sesizările consumatorilor. Dacă observi modificări ale apei: Sună la dispeceratul Apă-Canal Cahul: 0299 2-30-90 sau 060 06 02 92 Depune o sesizare scrisă direct la sediul operatorului Solicită, dacă este cazul, prelevarea unei probe din locuința ta Dacă nu ești mulțumit de răspuns, te poți adresa ANSP, Primăriei sau Consiliului Municipal