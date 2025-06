38 de persoane, refuzate la intrarea în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

10:15

În această vară, în parcul Chrilex din Cahul, copiii au parte de o activitate neobișnuită, dar binevenită – sesiuni gratuite de dans și mișcare organizate de Martina, o fetiță de 12 ani din oraș. Cu muzică și multă energie, Martina transformă serile de weekend într-un timp de joacă și socializare pentru cei mici. Ideea i-a venit simplu, din dorința de a aduce mai multă mișcare și bună dispoziție în parc. Fără scenă, fără reguli stricte, dar cu implicare și inițiativă, Martina a creat un spațiu în care dansul devine un mod natural de a interacționa. Ne-a povestit ce o motivează, cum a apărut această idee și ce înseamnă pentru ea întâlnirile din parc. – Martina, cine ești și ce te pasionează? „Am 12 ani, sunt din Cahul și îmi place foarte mult să dansez. Pe lângă dans, mai cânt și la pian și fac lecții de canto. Vara pentru mine înseamnă mișcare, timp liber și idei noi.” – Ce activitate organizezi în această vară? „Am început o animație de dans pentru copii, gratuită, în parcul Chrilex Parc. În fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 18:30, pornesc muzica și îi invit pe copii, elevi și chiar părinți să danseze împreună. Nu e un spectacol sau o lecție, ci o activitate deschisă pentru oricine vrea să se miște și să se distreze.” – De ce ai decis să faci acest lucru? „Pentru că îmi place dansul și îmi place când lumea se simte bine. Am observat că mulți copii stau prin parc, dar uneori se plictisesc sau sunt pe telefoane. M-am gândit că ar fi bine să punem muzică și să ne mișcăm împreună. Nu e complicat și nu trebuie să știe cineva să danseze – contează să fie activi și să se simtă bine.” – Cum arată o seară obișnuită de animație? „Pornesc piese cunoscute și le arăt copiilor mișcări simple, pe care le pot repeta ușor. Ne mișcăm, râdem, sărim. Totul e relaxat, fără scenă și fără reguli. Uneori se alătură și părinți, și asta mă bucură și mai mult.” – De unde ți-a venit ideea? „Mi-am amintit de vacanțele în care mergeam cu părinții și seara erau activități pentru copii – muzică, jocuri, toți împreună. Așteptam acel moment cu nerăbdare. M-am întrebat de ce nu am face și la Cahul ceva asemănător.” – Cum ai ales locul? „Terenurile de joacă erau prea aglomerate. Apoi m-am gândit la terasa din parcul Chrilex Parc, unde vin mulți copii cu părinții. Am vorbit cu proprietarii, le-a plăcut ideea și m-au susținut. De atunci, acolo facem animația.” – Ce înseamnă pentru tine această inițiativă? „Pentru mine e o modalitate de a împărtăși ceva ce îmi place. Când copiii dansează, zâmbesc și apoi vin să mă îmbrățișeze, simt că a meritat. Vreau ca vara să fie mai activă și mai prietenoasă pentru ei.” Martina nu are un program formal și nici nu cere nimic în schimb. Vine în parc cu muzica pregătită și cu dorința de a aduce un pic de energie pozitivă în serile de vară din Cahul. Pentru cei care vor să se alăture, animația are loc în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 18:30, la terasa din Chrilex Parc. Participarea este liberă, iar voia bună e singura condiție.