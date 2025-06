La Cahul va avea loc Tabăra Internațională de Pictură, ediția a II-a, dedicată lui Mihai Eminescu

12:00

În sezonul recent încheiat al Campionatului Național rezervat jucătorilor U13, echipa AF Radu Rebeja-LIMPS a avut un parcurs excepțional, încheind competiția pe prima poziție a clasamentului. Formația din Chișinău a acumulat 70 de puncte și un golaveraj impresionant, 125-18, dominând autoritar grupa sa de vârstă, potrivit fmf.md. Unul dintre oamenii-cheie ai acestui succes a fost Nichita Fiodorov, un tânăr atacant originar din Cahul, care a contribuit decisiv la rezultatele echipei sale. Cu 37 de goluri marcate, Nichita a devenit golgheterul ediției 2024/25, contribuind direct la aproape 29,6% dintre reușitele echipei. Practic, la fiecare al treilea gol înscris de AF Radu Rebeja-LIMPS, mingea a trecut prin gheata lui Fiodorov. Iată povestea spusă pentru FMF.md de Nichita și mama sa, Aliona Fiodorov, care a fost alături de el în fiecare pas al acestui drum. Dragostea sa pentru fotbal are rădăcini adânci. Tatăl său, Egor Fiodorov, fost jucător la formațiile FC Cahul 2005 și CF Speranis, este în prezent antrenor de fotbal pentru copii. În familia Fiodorov, fotbalul a devenit o a doua limbă. Atât fratele mai mare, cât și fratele geamăn al lui Nichita practică acest sport, transformând pasiunea pentru fotbal într-o veritabilă tradiție de familie. „Pasiunea mea pentru fotbal vine din familie. Tata m-a motivat să joc. Când eram mici, mergeam cu mama la meciurile lui și îl priveam cu admirație. Îmi plăcea foarte mult ce făcea el pe teren și mi-am dorit mereu să fiu ca el.”, povestește Nichita. Primii pași i-a făcut acasă, sub ochii tatălui. La doar 5 ani, a început să se antreneze oficial la FC Cahul 2005, cu o grupă de copii mai mare cu doi ani. Inițial, evolua ca fundaș, în timp ce fratele său geamăn era atacant. Totul s-a schimbat în urmă cu trei ani, când familia s-a mutat la Chișinău, iar Nichita a fost repoziționat în ofensivă, o decizie care avea să-i schimbe complet traiectoria sportivă. „Să ajung golgheter a fost un obiectiv pentru mine. Am muncit mult și mă bucur că acest lucru s-a văzut pe teren. Fiecare gol a fost rezultatul muncii în echipă. Le mulțumesc colegilor, antrenorului și familiei pentru sprijin.”, relatează jucătorul. Echipa AF Radu Rebeja-LIMPS este cunoscută pentru jocul ofensiv și curajos, o filozofie pe care tânărul atacant o îmbrățișează cu încredere. „Antrenorul ne încurajează să fim primii la minge, să jucăm rapid, să nu ne temem de greșeli. Ne spune să luptăm 1 la 1 când e cazul și să fim mereu activi. E un stil care îmi place și care mă ajută să cresc.”, adaugă tânărul atacant. Nichita nu se oprește la statutul de golgheter. Pentru el, acest sezon este doar începutul unui drum pe care și-l imaginează clar: plin de muncă, performanțe și, mai ales, pasiune. „Scopul lui este să devină fotbalist profesionist și să fie cel mai bun acolo unde va juca. Însă cel mai important obiectiv al lui Nichita este să îmbrace tricoul Echipei Naționale și să devină eroul Moldovei.”, menționează Aliona Fiodorov. În timp ce alți copii se gândesc la supereroi, Nichita își găsește modelele pe gazon. Îl admiră pe Ion Nicolaescu, atacantul echipei naționale, pentru felul în care își creează ocazii de a marca și pentru cum își conduce echipa în momentele dificile. „E un jucător care are toate calitățile pentru un atacant de succes. Are o energie aparte. Îmi place cum face diferența când echipa e obosită.”, ne povestește Nichita. Deși nu are o celebrare proprie, Nichita trăiește fiecare reușită cu aceeași bucurie, alături de colegi. „Golurile le sărbătoresc cu echipa. Nu am o mișcare fixă, dar îmi place să mă bucur împreună cu toți.”, ne spune golgheterul. Motivația sa principală rămâne familia, cea care i-a insuflat disciplina, dragostea pentru sport și visul de a reuși. „Mă motivează dorința de a deveni un jucător profesionist. Și părinții mei, care muncesc mult ca eu să-mi ating scopul, vreau să le ofer și eu, într-o zi, bucuria unui vis devenit realitate.”, cu dragoste relatează Nichita. Când privește spre viitor, Nichita nu visează singur. Își dorește să-și continue cariera alături de fratele său geamăn și să reprezinte Moldova împreună, pe terenul de joc. „Echipa lui preferată este Real Madrid și, într-o bună zi, el își dorește să ajung să joace pentru clubul din capitala Spaniei. În plus, Nichita foarte tare își dorește din tot sufletul să îmbrace tricoul naționalei alături de fratele său. Ar fi ceva nemaipomenit pentru amândoi.” spune mama juniorului pentru site-ul fmf.md. Cu ambiția unui profesionist și caracterul unui lider în devenire, Nichita Fiodorov demonstrează că fotbalul moldovenesc are viitor. Și că viitorul acesta, în cazul lui, poartă tricoul cu numărul 37 de reușite într-un singur sezon.