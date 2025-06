LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 24 iunie 2025

12:30

Agitația din jurul sportivului Victor Muntean, cunoscut pe rețele de socializare drept Caras nu s oprește. Scandalul a fost comentat și de către fondatorul Fighting Entertainment Association (FEA) Dorin Damir, care este și președintele Uniunii Federațiilor Sporturilor de Contact (UFSC). Fiind promotor al modului sănătos de viatșp și al sportului în rândul tinerilor, Damir a […] The post VIDEO // Dorin Damir îi ia apărarea lui Caras appeared first on Omniapres.