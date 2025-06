„Marșul Suveranității” la Chișinău: 10 000 de oameni au comemorat 35 de ani de la Declarația de Suveranitate

17:40

Peste 105 milioane de lei au fost investiți de cetățeni în valorile mobiliare de stat (VMS) lansate de Ministerul Finanțelor pe 16 iunie 2025, prin platforma online www.evms.md. Campania de subscriere, aflată la jumătatea perioadei, continuă să atragă interesul investitorilor individuali. În cadrul acestei emisiuni, populația are posibilitatea să achiziționeze obligațiuni de stat cu maturități […]