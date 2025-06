Secretarul de Stat la ministerul Energiei, Constantin Borosan pleacă din Guvern – S-a ales cu funcția de director ANRE

17:20

Parlamentul European a adoptat miercuri două rezoluții în care salută progresele înregistrate de Muntenegru și Republica Moldova în parcursul lor european. Deputații au susținut cu majoritate de voturi obiectivul Muntenegrului de a adera la Uniunea Europeană până în 2028 și au apreciat angajamentul autorităților de la Chișinău pentru reforme în ciuda provocărilor interne și externe.