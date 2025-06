Liuba Șova și Nicolae Roșca rămân pentru încă un mandat la Curtea Constituțională – Igor Grosu face anunțul, vor fi propuși de Parlament magistrați la Înalta Curte

10:50

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a descoperit nereguli majore în gestiunea financiară a Ministerului Sănătății pentru anul 2024, semnalând riscuri de pierdere a patrimoniului public și cheltuieli nejustificate care depășesc zeci de milioane de lei. Unul dintre exemple este Blocul Spitalului de Ftiziopneumologie din Vorniceni, în care s-au investit 81,2 milioane de lei, dar ...