Moldova dependentă de importurile de ulei de floarea-soarelui care au depăşit exporturile

Importul de cereale ar urma să fie extins până la 31 decembrie anul 2025, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de către Ministerul Agriculturii, pentru consultări publice. Autoritățile precizează că inițiativa are drept scop protejarea producătorilor agricoli autohtoni, afectați de competiția disproporționată generată de importurile masive și ieftine, în special din Ucraina. Propunerile și recomandările ... Statul prelungește licențierea importurilor agricole – Fermierii ar putea fi protejați până la finalul lui 2025