Olesea Stamate: Guvernarea nu vrea o selectare transparentă a noilor judecătorii constituționali

16:10

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi consideră că rezultatele obținute de primarii formațiunii nu se măsoară în like-uri pe rețelele sociale și nici în promisiuni goale, ci în fapte pozitive concrete și vizibile. „Eu și Partidul Nostru suntem mândri de modul în care lucrează primarii noștri din toată țara. Fără să-și schimbe partidul, fără să sară ... Usatîi – Partidul Nostru unica forță care nu a fost la guvernare, dar are rezultate pozitive în orașele conduse de primarii formațiunii The post Usatîi – Partidul Nostru unica forță care nu a fost la guvernare, dar are rezultate pozitive în orașele conduse de primarii formațiunii appeared first on Politik.