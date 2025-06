Premieră în medicina moldovenească: primul transplant de ficat la un copil de doar un an, realizat cu succes la Spitalul Republican

10:20

Cetățenii moldoveni aflați in Israel sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților de securitate. Ambasadorul Republicii Moldova în Statul Israel, Alexandru Roitman, solicită conaționalilor să evite deplasările neesențiale și să se afle în preajma adăposturilor. Recomandările vin în contextul atacurilor reciproce dintre Iran și Israel. "A fost o noapte complicată cu mai multe rachete țintite asupra […]