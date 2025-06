VIDEO // Imagini amuzante, publicate de Ceban: ”Ghiciți deputatul și echipa de reformatori”

16:50

Israelienii au publicat imagini cu agenți Mossad infiltrați în Iran și care lansează, conform publicației Times of Israel, rachete asupra unei baze aeriene iraniene. Agenții Mossad au construit în Iran o „bază de drone kamikaze", arme ce au fost apoi folosite în atacul din această dimineață, conform corespondentului militar al publicației Times of Israel.