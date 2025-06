Numărul copiilor diagnosticați cu hipertensiune arterială crește alarmant

Un avertisment îngrijorător vine din partea medicilor pediatri. Numărul copiilor diagnosticați cu hipertensiune arterială crește de la un an la altul. Cele mai recente statistici arată un salt de la 1,3% la 6%. În viitor asta înseamnă tineri cu risc mare de afecțiuni cardiace și accident vascular cerebral. Din 2000 de copii care au ajuns […] The post Numărul copiilor diagnosticați cu hipertensiune arterială crește alarmant first appeared on HotNews.md.

