Horoscop 7 iunie – TAUR – se poate să fiți invitați de onoare la o ceremonie

08:20

Scumpirea fără precedent a locuințelor în primul trimestru 2025, în municipiul Chişinău, cu aproape 35% față de trimestrul I al anului trecut, a generat mai multe opinii ale unor specialiști, inclusiv că am fi în pragul unei crize imobiliare. Economistul Veaceslav Ioniță chiar susține că piața imobiliară se află într-o „zonă de turbulență”, iar fără […] The post Scumpirea fără precedent a locuințelor în primul trimestru 2025, în municipiul Chişinău first appeared on HotNews.md.