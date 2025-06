foto | Ultima fotografie împreună. O întreagă familie a decedat după prăbușirea avionului în India

09:00

Camera Deputaților a Parlamentului italian a votat, cu 238 de voturi „pentru", ratificarea Acordului privind securitatea socială semnat între Republica Moldova și Republica Italiană. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, care a salutat decizia drept „un pas mare înainte" în sprijinul cetățenilor moldoveni aflați