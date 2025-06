Veronica Dragalin nu a promovat evaluarea externă. Motivul: demisia în timpul procedurii

19:00

Un spital regional modern, care va deservi cetățenii din șapte raioane ale țării, urmează să fie construit la Cahul. Instituția va dispune de un bloc operator modern, cu opt săli de operație, radiologie intervențională, cateterism cardiac și proceduri avansate de endoscopie. Pentru implementarea proiectului, Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 101 milioane de …