Rusia intenționează să captureze Odesa și să ajungă la granițele cu R. Moldova și România, afirmă Zelenski

19:00

Posturile de televiziune „Orhei TV” și „TV6”, afiliate fostului politician fugar Ilan Șor, au pierdut procesul intentat împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), după ce Judecătoria Chișinău a respins, pe 4 iunie curent, acțiunea acestora ca fiind neîntemeiată. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Litigiul a vizat o decizie a CA din 2022, prin care compania „Media Resurse” … The post Două posturi TV afiliate lui Șor pierd procesul împotriva Consiliului Audiovizualului first appeared on ZUGO. Articolul Două posturi TV afiliate lui Șor pierd procesul împotriva Consiliului Audiovizualului apare prima dată în ZUGO.