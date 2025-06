video | Cineaștii din R. Moldova au protestat împotriva modificării Legii Cinematografiei

12:30

O investigație realizată de consorțiul OCCRP, în colaborare cu RISE Moldova, dezvăluie modul în care fundația rusă Pravfond a finanțat timp de ani activități de influență în Republica Moldova, chiar și după includerea sa pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. Printre beneficiari se numără și jurnalista Elena Pahomova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentelor obținute … The post Investigație RISE: Jurnalista Elena Pahomova, beneficiară a fondurilor unei fundații ruse aflate sub sancțiuni europene first appeared on ZUGO. Articolul Investigație RISE: Jurnalista Elena Pahomova, beneficiară a fondurilor unei fundații ruse aflate sub sancțiuni europene apare prima dată în ZUGO.