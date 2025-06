Cât de ieftină trebuie să fie energia ca ANRE să reducă tarifele?

14:30

Cânepa industrială începe să prindă rădăcini în agricultură moldovenească, iar printre pionierii acestei culturi se numără Ion Sahanovschi din Bălăbănești, raionul Criuleni. Fermierul a plantat cânepă pe 8 hectare din cele 700 pe care le administrează, marcând un pas important spre diversificarea producției agricole în țară.