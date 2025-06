Pagube serioase în sectorul pomicol după înghețuri

10:50

Autoritățile anunță că reabilitarea unuia dintre cele mai importante trasee din nordul Republicii Moldova, drumul R14 care leagă R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, va fi finalizată până în vara anului 2026. The post Reparații majore pe traseul R14 appeared first on AgroBook.