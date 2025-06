Doi pasageri, reținuți la aeroport cu valizele pline de țigări. Riscă amenzi

11:10

Secretara din cadrul Oficiului central al fostului partid politic Șor rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Instanța de judecată a admis demersul procurorului cu privire la prelungirea măsurii preventive, cu restricțiile și obligațiile de rigoare, transmite IPN. Procuratura Anticorupție precizează că instanța a reținut riscul eschivării inculpatei...