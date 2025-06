Prima vizită în SUA a noului cancelar al Germaniei

23:10

Galerie foto – 1 Iunie la Nisporeni: bucurie și zâmbete pentru cei mici Vă invităm să retrăiți momentele magice ale Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită cu mult entuziasm la Nisporeni. În imagini veți descoperi zâmbetele pline de fericire ale copiilor, jocurile interactive, spectacolele și toate surprizele pregătite pentru a face...