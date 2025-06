Cursul valutar oficial la 07.06.2025

10:20

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Federația Rusă, invocând înrăutățirea situației de securitate din regiune și semnalarea unor măsuri de constrângere aplicate cetățenilor străini, inclusiv moldoveni, transmite IPN. MAE atrage atenția că au fost înregistrate cazuri în care autoritățile ruse au reținut cetățeni...