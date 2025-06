4,7% din locurile de muncă din Moldova erau vacante la finele trimestrului I

11:40

În luna mai, Energocom a cumpărat energie electrică cu un preț mediu ponderat de 106,6 euro/MWh, ceea ce reprezintă cel mai mic preț pentru achizițiile din anul acesta. Consumul total de energie electrică a constituit circa 318 mii MWh, transmite IPN. Potrivit Ministerului Energiei, 73% din achiziție provine din importuri,... The post Curent cumpărat la cel mai mic preț în acest an. Tariful pentru consumatori rămâne același appeared first on ALBASAT.