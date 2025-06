În Germania au fost descoperite trei bombe americane din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Au fost evacuate 20.000 de persoane

11:00

Peste 32 000 de elevi vor susține, în perioada 2-12 iunie, examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Astăzi, 2 iunie are loc examenul la Istoria românilor și universală, la care participă 32 054 de elevi din toate raioanele și municipiile din țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Joi, 5 iunie 2025, va avea loc examenul …