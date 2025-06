Record în plățile electronice în Moldova

12:30

Guvernul Republicii Moldova a aprobat majorarea nivelului minim al stocurilor strategice de gaze naturale, în efortul de a consolida securitatea energetică a țării în sezonul rece. Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 octombrie 2025, rezervele obligatorii vor atinge cel puțin 50 de milioane de metri cubi – cantitate suficientă pentru a acoperi consumul național timp de zece zile în condiții de iarnă severă.