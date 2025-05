Peste 160 de agricultori au participat la târgul AgroFin

12:40

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) este în faza finală a pregătirilor pentru sesiunile de screening cu Comisia Europeană, programate să înceapă la începutul lunii iunie 2025. Aceste întruniri sunt cruciale pentru domeniile agricultură și dezvoltare rurală, siguranță alimentară, pescuit și acvacultură, reprezentând pași esențiali în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.