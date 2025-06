Pescuitul moldovenesc, în proces de integrare

10:30

O delegație condusă de Alexandra Șian, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, se află la Bruxelles între 19 și 23 mai pentru a avansa pregătirile tehnice în vederea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu focus pe sectorul agroalimentar. Scopul vizitei este consolidarea dialogului cu instituțiile europene și identificarea celor mai eficiente abordări pentru implementarea politicilor UE în agricultură.