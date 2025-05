WhatsApp nu va mai funcționa pe iPhone 5s, 6 și 6 Plus începând cu 1 iunie 2025

Începând cu 1 iunie 2025, WhatsApp își va încheia oficial suportul pentru dispozitivele Apple care rulează iOS 15.1 sau versiuni mai vechi, potrivit unui anunț făcut de compania Meta. Inițial, această schimbare era planificată pentru 5 mai, însă implementarea a fost amânată cu aproape o lună.Decizia afectează direct utilizatorii de iPhone 5s, iPhone 6 și iPhone 6 Plus, dispozitive care nu pot fi actualizate mai sus de iOS 12.5.7. Pe aceste modele, aplicația de mesagerie va înceta complet să mai funcționeze.Există însă și o zonă de incertitudine: unele surse afirmă că WhatsApp ar putea opri suportul și pentru iPhone 6s, 6s Plus și SE (2016). Totuși, aceste modele acceptă actualizarea până la iOS 15.8.4. Astfel, atâta timp cât sunt actualizate la cea mai recentă versiune compatibilă, utilizatorii vor putea folosi în continuare aplicația.Meta le recomandă posesorilor de iPhone-uri mai vechi să facă backup conversațiilor și fișierelor media, pentru a le putea restaura ulterior pe un dispozitiv mai nou care suportă în continuare WhatsApp.Renunțarea la suportul pentru versiunile mai vechi ale sistemelor de operare este o practică obișnuită în industria aplicațiilor, oferind dezvoltatorilor posibilitatea de a introduce funcții noi, imposibil de implementat pe hardware învechit.Tot în luna mai, Apple a actualizat lista sa oficială de dispozitive „vintage” și „învechite”, adăugând iPhone 7 Plus și iPhone 8. Asta înseamnă că reparațiile pentru aceste modele ar putea deveni din ce în ce mai dificile, din cauza lipsei de piese de schimb.Pe de altă parte, potrivit unor informații neoficiale, Apple ar fi decis să renunțe la lansarea iOS 19, trecând direct la iOS 26. Schimbarea de nomenclatură ar urma să se aplice și celorlalte sisteme de operare ale companiei: macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 și visionOS 26.

