CUB își redefinește prioritățile politice în cadrul Congresului din 31 mai

20:00

Sute de persoane au fost evacuate de urgență în județul Covasna, după ce mai multe diguri de pământ au cedat în urma ploilor abundente care au lovit România în ultima săptămână. Zonele cele mai afectate sunt localitățile Lunca Mărcușului și Băcel, care au fost intenționat inundate pentru a preveni ruperea barajului de la Săcele, aflat la limita capacității.În Lunca Mărcușului, peste 100 de persoane au fost evacuate în grabă, în timp ce în Băcel, peste 200 de oameni au fost salvați chiar înainte ca șuvoaiele să le cuprindă casele. Râul Tărlung, care alimentează barajul Săcele, a ieșit din matcă, iar deversările controlate au provocat, în unele cazuri, inundații mai mari decât cele pe care autoritățile încercau să le prevină.„Nu am avut scăpare. În 2018 am fost inundați tot aici. Acum e și mai rău”, a declarat un localnic din Lunca Mărcușului.Potrivit ministrului Mediului, Mircea Fechet, sacrificarea celor două sate a fost o decizie dificilă, dar necesară: „Suntem aproape de limită la barajul Săcele. Solul este suprasaturat. Nu avem spațiu de manevră.”Situația a scăpat de sub control și în alte zone. În Borozsneu Mare, apa a depășit digurile întărite în grabă cu saci de nisip și bucăți de lemn. Rezultatul: 50 de gospodării inundate și zeci de hectare de teren agricol compromise. O fabrică de mobilă a fost complet afectată, cu utilaje, cherestea și materie primă distruse.450 de pompieri din 9 județe și din București au fost mobilizați pentru a interveni în Covasna, în timp ce mesajele RO-Alert au fost transmise continuu către populație.Nici Moldova nu a fost ocolită de furia apelor. În județul Vaslui, un dig a cedat, iar curțile caselor au fost înghițite de viituri.În ultima săptămână, meteorologii au emis 72 de avertizări de vreme severă, iar peste 200 de localități din țară au fost afectate de ploi torențiale, viituri și vânt puternic. Vestea bună este că începând din weekend, apele încep să se retragă, iar temperaturile sunt așteptate să crească.