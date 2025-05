Republica Moldova înăsprește legislația anti-tutun: amenzi de zeci de mii de lei pentru comercianți și fumători

11:00

Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, a anunțat pe rețelele sociale că a fost citat de poliție în legătură cu participarea sa la Marșul Victoriei din 9 mai la Chișinău, unde a purtat panglica bicoloră „Sf. Gheorghe”. Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să-l audieze pentru încălcarea legislației care interzice utilizarea simbolurilor asociate agresiunii militare ruse. „Am primit «invitația» să mă prezint la poliție. Vor să mă interogheze pentru că, pe 9 mai, am fost la Marșul Victoriei în Chișinău cu panglica Sf. Gheorghe”, a scris Dodon, menționând că sancțiunile pentru purtarea acestui simbol variază între 4.500 și 9.000 de lei moldovenești. Igor Dodon a reiterat poziția sa critică față de legislația adoptată în timpul mandatului președintei Maia Sandu, declarând că nu va renunța la „simbolurile victoriei” și consideră că acestea reprezintă un omagiu adus celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. „În 2022 au mai încercat să mă amendeze pentru purtarea panglicii la Marșul Victoriei, dar am contestat decizia în instanță și am câștigat. La fel voi face și acum”, a adăugat liderul PSRM. Totodată, el a promis că, în cazul în care formațiunea sa va reveni la guvernare, legea va fi abrogată. Amintim că, în aprilie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege care interzice utilizarea simbolurilor considerate agresive, inclusiv panglica „Sf. Gheorghe”, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Legea a fost susținută de majoritatea parlamentară PAS, iar autoritățile au argumentat că măsura este menită să descurajeze propaganda militaristă și glorificarea regimurilor autoritare.