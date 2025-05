Statul va repara provizoriu acoperișul blocului de locuit din Durlești, mistuit de flăcări

16:10

„Am decis că nu are rost să continui acest „circ” ( îmi asum calificativul ) în capcana căruia am căzut involuntar”, a scris Alexandru Bădărău, consilier pe domeniul Agriculturii în Cabinetul Prim-Ministrului Dorin Recean, care și-a anunțat demisia, denunțând public marginalizarea totală a sectorului agricol în procesul decizional guvernamental. Demisia a fost oficializată printr-o cerere ... Alexandru Bădărău și-a dat demisia de Consilier al premierului pe domeniul agriculturii – Am decis că nu are rost să continui acest „circ” The post Alexandru Bădărău și-a dat demisia de Consilier al premierului pe domeniul agriculturii – Am decis că nu are rost să continui acest „circ” appeared first on Politik.