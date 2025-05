La Chișinău va fi organizat în această vară Summitul Moldova – UE

13:30

Ion Basoc a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de para judo, desfășurat în orașul Astana, Kazahstan. Sportivul moldovean a urcat pe podium la categoria +95 kg, după o finală disputată cu brazilianul Willans da Silva de Araujo, același adversar care l-a învins și în finala Jocurilor Paralimpice Paris