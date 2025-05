Marșul Pride, interzis în capitală. CMC a votat proiectul propus de Ion Ceban

08:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă în cadrul unei emisiuni de la TV8 că R. Moldova are toate premisele pentru a finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027, cu condiția menținerii unei direcții clare pro-europene și a unui sprijin politic solid din partea viitorului Parlament.