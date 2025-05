Vasile Costiuc, omul lui George Simion din Moldova – legături directe cu un general KGB din Rusia, care l-a consultat pe Putin

13:00

Suveranismul, prezentat ca o afirmare a independenței naționale și a autodeterminării, a devenit în R. Moldova un instrument prin care Rusia își exercită influența politică și culturală. Sub masca suveranității, anumite forțe politice promovează agende care servesc intereselor Kremlinului, subminând astfel parcursul european al țării. Sunt opiniile a doi experți consultați de Ziarul de Gardă.