video | George Simion își recunoaşte înfrângerea la alegerile prezidențiale: „Este greu să simțim acest gust amar al înfrângerii”

Incidentul a avut loc în spațiul aerian al Estoniei, marți, într-un moment în care autoritățile estone încercau să rețină și să escorteze un petrolier din flota fantomă a Rusiei, scriu Reuters și site-ul postului public eston ERR.ee, citat Hotnews.md. Un avion de vânătoare rusesc a violat spațiul aerian al Estoniei,