Mobilizare record în Republica Moldova pentru turul II al alegerilor prezidențiale din România: Peste 93.000 de voturi până la ora 11.00

16:10

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, l-a insultat joi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a catalogat drept un ”clovn” şi un ”ratat”, în urma criticilor acestuia cu privire la nivelul delegaţiei ruse trimise în Turcia la primele negocieri de pace ruso-ucrainene din ultimii peste trei ani de război, pe care le-a catalogat ”lase”, relatează AFP.”Cine foloseşte cuvântul «fals»? Un clovn. Un ratat. O persoană fără nicio formare”, a declarat în confernţa sa de presă săptămânală maria Zaharova. Ea a făcut aceste declaraţii imediat după declaraţiile lui Volodimir Zelenski pe aeroportul din Ankara, înaintea unei întâlniri cu preşedintele turc recep Tayyip Erdogan.”Dar cine este el?”, a întrebat ea. Zakharova responded to Zelensky calling the Russian delegation in Istanbul "mock-up":“Who even uses the word ‘mock-up’? A clown? A loser? Someone with an unknown education?” she said at a briefing in Moscow. pic.twitter.com/2WwOh2EAOT— NOELREPORTS (@NOELreports) May 15, 2025 Ministrul rus de Exterme Serghei Lavrov l-a catalogat joi, la rândul său, drept ”jalnic” pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, din cauză că i-a cerut omologului său rus Vladimir Putin să participe personal la negocieri de pace ruso-ucrainene în Turcia.”În primul rând, Zelenski a spus că îi cere lui Putin să vină personal. Ei, bine, este jalnic”, a declarat Serghei Lavrov într-o intervenţie în faţa unor diplomaţi, la Moscova, transmisă în direct pe site-ul Ministerului rus de externe.