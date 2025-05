Trei bărbați, reținuți de polițiști pentru răpirea unui bărbat de 49 de ani din raionul Vulcănești

09:10

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că îl va aștepta pe omologul său rus Vladimir Putin în Turcia, unde acesta din urmă a propus anterior să poarte discuții începând de joi. „Așteptăm un armistițiu total și durabil, începând de mâine (luni – n.r.), pentru a oferi o bază necesară diplomației. Nu are rost să prelungim crimele”, a scris Zelenski duminică pe platforma X. We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025 „Îl voi aștepta pe Putin în Turcia joi. Personal. Sper că, de data aceasta, rușii nu vor căuta scuze”, a adăugat liderul de la Kiev.Vladimir Putin a răspuns propunerii liderilor europeni și Ucrainei de armistițiu pentru 30 de zile prin aceea că a propus negocieri directe cu Kievul, care să înceapă pe 15 mai, la Istanbul.Într-un mesaj postat duminică pe rețeaua sa Social Truth, președintele american Donald Trump a afirmat că începe să aibă îndoieli că Ucraina va ajunge la un acord de încetare a focului cu Rusia și a îndemnat Kievul să se întâlnească cu oficialii ruși în Turcia, joi, pentru negocieri.„Președintele Putin al Rusiei nu dorește un acord de încetare a focului cu Ucraina, ci vrea mai degrabă să se întâlnească joi, în Turcia, pentru a negocia o posibilă încheiere a BĂII DE SÂNGE. Ucraina ar trebui să fie de acord cu acest lucru IMEDIAT. Cel puțin vor putea determina dacă este posibil un acord, iar dacă nu este, liderii europeni și SUA vor ști exact care este situația și vor putea acționa în consecință! Încep să mă îndoiesc că Ucraina va încheia un acord cu Putin, care este prea ocupat să sărbătorească victoria din Al Doilea Război Mondial — victorie care nu ar fi putut fi obținută (nici pe departe!) fără Statele Unite ale Americii. ÎNTÂLNIȚI-VĂ, ACUM!!!” – este mesajul complet al președintelui american.Preşedintele rus Vladimir Putin a propus duminică negocieri „directe” şi „fără condiţii prealabile” între Rusia şi Ucraina pe 15 mai, la Istanbul, respingând până la aceste discuţii orice posibilitate de a institui încetarea focului cerută de Kiev şi de aliaţii săi.